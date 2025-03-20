新光金特別股擬發股利 普通股待綜合考量

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（中央社記者羅元駿台北20日電）新光金2024年稅後淨利與2023年相比由虧轉盈，外界關心今年股利政策。新光金副總經理林宜靜指出，考量保險業明年接軌新制後的資本需求，以及營運、各子公司上繳情況和股東期待等，要待董事會通過後決議；不過，目前較明確是特別股朝向發放股利。

新光金今天召開2024年第4季法人說明會，2024年全年稅後淨利為新台幣204.6億元，每股盈餘（EPS）為1.25元。法人聚焦新光金與台新金合併案。

林宜靜說，新光金2024年EPS為1.25元，但金融市場變化快，美國總統川普去年11月當選後，市場波動大、美債殖利率也在去年第4季攀高。新光金的股利政策要考量綜合量能，包含在2026年保險業將接軌新制，在資本需求、營運、各子公司上繳情況和股東期待考量。

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林宜靜進一步指出，目前與台新金的合併進行中，未來合併基礎都要綜合考量，管理階層會做最好的規畫。不過，目前較明確會朝向發放特別股的股利，普通股仍要綜合考量送董事會後決定。

會中法人關注新光金今年的發債計畫，林宜靜說明，現在談發債評估還太早，因為金融市場變動大，加上今年的外匯價格變動準備金新制下，2月底外準金已超過500億元，都有助於厚實資本。另外，新壽也在2月通過計畫到新加坡布局設立特殊目的公司（SPV），一旦有需要就可以在海外發債籌資。（編輯：楊蘭軒）1140320