森崴能源澄清外界質疑 去年賣台電只占營收0.54%

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（中央社記者潘智義台北20日電）針對外界質疑台電財務持續虧損，以躉購費率買綠電，疑圖利特定光電業者，森崴能源今天說明，2024年集團賣給台電的再生能源光電金額只有新台幣1億零600多萬元，約占全年營收196.45億元的0.54%。

森崴能源表示，主要電力銷售客戶多是民間企業，扛著台灣出口廠商進軍國際供應鏈所需的綠電供應使命，與台電的巨額虧損沒有直接關聯，盼外界勿產生誤解。

森崴能源強調，台電財務持續虧損，主因是電價未跟著燃料漲、核電無法使用，只能以躉購費率買綠電，但卻被質疑圖利特定光電業者，台電董事長曾文生19日澄清，雲豹能源等4大能源公司有8成的光電都是賣給民間，剩下2成才賣給台電，購電支出約新台幣12億元。

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森崴能源指出，公司長期支持潔淨能源與再生能源，之前在售電業電尚未自由化前，少部分供給台電，電業自由化後，子公司富威電力取得售電業執照，就直接供給台灣有需求的國際供應鏈廠家。目前市場的綠電需求強勁，光電業者8成以上的綠電都是賣給民間企業，實際上台電承購的綠電並非外界想像的多。

森崴能源根據台電統計說明，台電去年向雲豹、寶晶、森崴、泓德等4大光電業者購入的電力約3.3億度。加上4大光電業者裝置容量大都已自行售電，未進入台電公司躉購系統。台電的巨額虧損不僅與業者無關，再生能源已是支持台灣企業海外發展的重要依靠，盼外界勿再以訛傳訛。（編輯：黃國倫）1140320