川普關稅疑慮烏雲罩頂 亞股隨美股跌勢多收低

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（中央社香港21日綜合外電報導）市場長期以來對美國總統川普（Donald Trump）關稅政策的擔憂，蓋過聯邦準備理事會（Fed）日前釋出鴿派訊息帶來的樂觀氣氛，亞股今天隨美股跌勢多收黑。

法新社報導，美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示，美國對主要貿易夥伴課徵關稅引發物價上漲，可能只是暫時現象。其他官員也預期，美國今年不會出現令人擔心的衰退。不過，交易者目光正轉移到其它事情上。

在聯準會會議公布決策數日前，中國公布了一系列旨在刺激消費支出和重振經濟的措施。

然而，川普強硬的貿易政策使市場烏雲罩頂，抑制了交易者追逐風險的情緒。

美國、日本、英國及瑞典的中央銀行政策會議幾乎沒有傳出重大新聞，貨幣政策也沒有進展，因此市場重新聚焦關稅議題；美國下一波關稅措施預計4月初上路。

圍繞美國政策的不確定性，像是白宮實施關稅、宣布緩徵，再毫不猶豫地重新實施關稅等舉措，使交易者別無選擇，只能退後觀望。

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澳洲國民銀行（NAB）分析師卡崔爾（Rodrigo Catril）表示：「股市投資人重新關注貿易戰可能造成的不確定性和負面影響。市場情緒依然脆弱，投資人感到緊張不安，不確定繼續追逐風險或是避險。」

亞股方面，東京、上海、台北、馬尼拉及香港股市均收低；雪梨、首爾和威靈頓股市收高。（譯者：洪啓原/核稿：陳正健）1140321