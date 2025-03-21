新台幣震盪翻揚收32.988元 週線連4貶

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（中央社記者潘姿羽台北21日電）美國聯準會表態不急於降息，提振市場對美元信心，美元指數展開反彈，亞幣走勢受抑，不過出口商進場拋匯，拉抬匯價，新台幣兌美元今天收盤收在32.988元，升1.9分，台北及元太外匯市場總成交金額放大至19.435億美元，但受熱錢流出影響，週線收下連4黑。

超級央行週落幕，美國聯邦準備理事會（Fed）宣布利率維持不變，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）直言，美國總統川普（Donald Trump）的關稅政策使經濟前景不確定性增加，聯準會不會急於採取行動。

聯準會放慢縮表、不急於降息，美元指數聞訊上漲，站回104價位。央行統計，美元指數今天反彈0.34%，亞幣升貶互見，人民幣下跌0.13%，日圓跌0.48%，新台幣與韓元分別上漲0.06%及0.14%。

外匯交易員表示，川普2.0的關稅威脅持續，台積電加碼投資美國、半導體供應鏈出走的消息面利空仍在發酵，近日又傳台灣可能入列「骯髒15國」（the dirty 15），均是干擾金融市場的因素，外資持續大砍台股並匯出，導致股匯雙疲。

台股今天由台積電領跌，終場收在22209.1點，下跌168.16點。外資今天賣超176.84億元，繼昨天反手買超台股後，又再轉買為賣。新台幣兌美元今天開盤價為33.02元，而後震盪走弱，盤中最低為33.054元，但因午後出口商加大進場拋匯力道，匯價由貶翻升，終場站回32元。

新台幣今天同步收週線，本週累計貶值3.4分或0.1%，週線連4貶。

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外匯交易員直言，熱錢持續出走，導致新台幣3月緩步走弱，本週更直接貶破33元大關，不過時序接近月底，出口商實質拋匯湧現，可提供支撐，短線新台幣應該會在33元附近盤整。

匯銀人士則說，新台幣止跌回升的關鍵，在於外資何時回頭，但隨著4月2日課徵對等關稅的時間愈來愈近，短期很難出現利多行情，台股疲軟，也會拖累新台幣走勢，33元將成新常態。（編輯：楊凱翔）1140321