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正隆看好越南包材需求向上 對下半年審慎樂觀

2025/3/21 18:23
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（中央社記者何秀玲台北21日電）正隆今天舉辦線上法說會，總經理張清標表示，2024年全球紙業面臨供過於求的挑戰，加上國際政經局勢動盪，營運成本持續承壓；展望今年，上半年仍有不確定因素影響，隨著景氣回溫與大環境改善，對下半年市場成長抱持審慎樂觀的態度。

另外，海外市場中，越南有望受惠電子行業持續轉入，由於電子產品需大量包材，也帶動包裝行業需求，正隆越南廠可就近服務；而正隆越南平陽造紙廠三期工程正進行中，張清標說，希望能在明年第2季投產。

正隆2024年營收為新台幣451.7億元，年增7.15%，歸屬於母公司業主淨利6.05億元，年減34.3%，每股純益0.55元。

張清標說，2024年全球紙業市場面臨產能過剩的壓力，整體產能利用率低於80%，不過正隆在台灣工業用紙與紙器市場仍維持穩定表現，海外越南市場的工紙與紙器設備稼動率維持高檔；中國市場則受經濟成長放緩影響，需求低迷。透過強化管理效率與深化市場布局，正隆2024年營收仍成長7.15%。

談到今年展望，張清標表示，全球市場仍面臨美國政策變動與中國內需疲弱等諸多不確定因素，使上半年景氣依然存在挑戰。

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不過越南市場受惠於電子產業訂單移入，帶動包裝需求，將有助於市場的進一步成長，他對下半年市場景氣保持審慎樂觀，並將持續提升經營管理效率與智慧製造的導入，以強化整體營運績效。

海外市場發展方面，越南平陽造紙廠年產能40萬噸的第三期工業用紙機建設工程進展順利，並同步推動汽電共生系統全面導入AI智慧製造，以提升能源利用與減碳效益。此外，濱吉紙器廠計畫增設一部複瓦機，以滿足市場需求。（編輯：楊蘭軒）1140321

#中國
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