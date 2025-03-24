主計總處：若電價調整 會上修今年CPI預測

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（中央社記者蘇思云台北24日電）行政院主計總處先前預估台灣今年消費者物價指數（CPI）年增率為1.94%，立委關注如果水電價上漲對CPI的影響。行政院主計總處主計長陳淑姿今天表示，原本預估今年CPI為1.94%並沒考量水電價調漲，如果電價調整的話，會上修CPI預測。

立法院財政委員會今天邀請陳淑姿、審計部審計長陳瑞敏列席業務報告，並備質詢。國民黨立委李彥秀關注，台灣近年消費者物價指數（CPI）已經連續2年超過2%，民眾對通膨感受很明顯，詢問主計總處預估今年全年CPI時，是否有考慮國際關稅措施、台灣水電價上漲影響。

陳淑姿表示，今年原本預估CPI為1.94%並沒有考量水電價調漲，如果電價調整的話，會上修CPI預測，也預期今年受僱員工薪資還是會維持正成長。

至於是否有針對不同電價調漲幅度做CPI影響預測，陳淑姿表示，目前還沒確定台電是否調漲電價。

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行政院預計25日召開穩定物價小組會議，關鍵原物料稅負減徵措施原本實施至3月底，國民黨立委林德福關注，這次減徵措施退場機率大不大。

陳淑姿表示，並沒參與穩定物價小組會議，但評估應該會維持關鍵原物料稅負減徵措施，持續檢討現況，目前國際情勢還沒有很明朗，物價裡面房租、外食等費用比較偏高，但其他項目很穩定，國際油價也算在低位。（編輯：張均懋）1140324