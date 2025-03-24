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「亞亞在台灣」稱沒打算離開 卓榮泰：主權安全無妥協空間
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因應川普關稅政策 野獸國啟用泰國產能挹注營運

2025/3/24 16:00（3/24 16:11 更新）
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全台唯一公仔概念股野獸國24日表示，為因應美國總統川普提出的關稅政策，已於2025年2月啟用泰國產能，未來透過泰國廠減少關稅壁壘影響，達到產能彈性調配。圖為野獸國店舖外觀。（野獸國提供）中央社記者何秀玲傳真 114年3月24日
全台唯一公仔概念股野獸國24日表示，為因應美國總統川普提出的關稅政策，已於2025年2月啟用泰國產能，未來透過泰國廠減少關稅壁壘影響，達到產能彈性調配。圖為野獸國店舖外觀。（野獸國提供）中央社記者何秀玲傳真 114年3月24日
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（中央社記者何秀玲台北24日電）全台唯一公仔概念股野獸國今天表示，為因應美國總統川普可能提出的關稅政策，已於今年2月啟用泰國產能，未來透過泰國廠減少關稅壁壘的影響外，也能達到產能彈性調配的目的，今年上半年業績有望優於去年同期表現。

野獸國今天發出新聞稿談未來展望。野獸國為台灣IP產業品牌，主要設計及製造IP授權玩具、文具、禮品、服飾等周邊產品，長期深耕美系玩具與電影商品授權市場，於今年1月興櫃掛牌。

野獸國近年由美系IP授權逐步拓展至日系IP，開發品牌授權、IP營運、展覽活動，產品銷售到30個國家；2024年台灣營收占比達63%，海外營收占37%，海外銷售成長幅度高達58%。目前在美國加州、中國上海、馬來西亞吉隆坡及泰國曼谷都設有子公司，並打入美國沃爾瑪（Walmart）通路。

野獸國表示，今年起面臨美國針對中國生產製造加徵20%關稅政策，於今年2月啟用泰國廠。泰國廠歷經2年的調整及員工教育訓練，雖然新產線產能利用率僅10%，但今年持續進行產能優化，提升交貨品質，產能利用率將逐季提升。

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此外，關稅因素造成經銷商對輸美訂單偏向觀望保守，但隨著產能彈性調配，隨時因應客戶需求，對美的訂單有望恢復正常。

野獸國指出，第1季為傳統淡季，泰國廠開始投產後，將中國接單移轉到泰國廠生產出貨，可淡化中國春節長假停產因素。野獸國強調，去年11月轉獲利後，營運狀況持續轉佳，今年上半年表現有望優於去年同期。（編輯：張良知）1140324

#泰國廠
#馬來西亞
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