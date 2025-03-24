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大武山3.8億取得福記逾半股權 今年營收將認列10億

2025/3/24 18:27（3/24 18:41 更新）
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大武山24日召開重大訊息記者會，董事會決議通過以新台幣3.825億元，向國興畜產公司取得福記冷凍食品51%股權及2席董事，大武山營運長魏毓恆（左）表示，待福記2座食品加工廠運作後，今年營收將挹注10億元，擴大營運規模。中央社記者何秀玲攝 114年3月24日
大武山24日召開重大訊息記者會，董事會決議通過以新台幣3.825億元，向國興畜產公司取得福記冷凍食品51%股權及2席董事，大武山營運長魏毓恆（左）表示，待福記2座食品加工廠運作後，今年營收將挹注10億元，擴大營運規模。中央社記者何秀玲攝 114年3月24日
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（中央社記者何秀玲台北24日電）大武山今天召開重大訊息記者會，董事會決議通過以新台幣3.825億元，向國興畜產公司取得福記冷凍食品51%股權及2席董事，預計今年4月1日併入財報。大武山營運長魏毓恆表示，待福記2座食品加工廠運作後，今年營收將挹注10億元貢獻。

魏毓恆也向中央社記者表示，目前大武山食品加工產品有蛋捲、布丁等以及伴手禮等營收占比僅2至3%，未來加入福記後，食品加工營收占比將高達40%。

大武山目前擁有全國最大蛋雞牧場，蛋雞總飼養量逾百萬隻，雞蛋年銷量超過2億顆。魏毓恆說，公司為因應國內蛋價波動壓力，除了持續併購國內牧場之外，並進行垂直整合，擴大蛋品市占率，今天董事會決議向國興公司取得福記公司51%股權，拓展下游食品加工。

魏毓恆指出，透過本次股權收購案，大武山將以每股25元取得福記公司普通股1530萬股，總交易金額為3.825億元，預計今年第2季完成所有交易流程。

福記公司成立於1969年，主要經營食品加工業務，為國內最大的蛋品加工廠，逾5成營收來自雞蛋類產品，其中鐵蛋產品在台灣市占率高達85%，近期福記開發豆干、湯品、粥品、甜湯等多元商品，除了布局國內市場外，並外銷至美國、澳洲、新加坡、香港等。

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他表示，福記公司除了現有高雄路竹廠外，近期將完成總投資金額達8億元的湖內廠建置，預計今年第2季加入生產行列，待2座食品加工廠運作後，今年將挹注營收逾10億元，帶動營運規模。

至於大武山牧場屏東場部分雞舍今年3月12日發生火災事件，魏毓恆向中央社記者表示，今年第1季有併購新牧場，將投入雞隻飼養，提高雞蛋產量，將可彌補火災所造成短期產能影響。（編輯：楊凱翔）1140324

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