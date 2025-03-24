加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
「亞亞在台灣」稱沒打算離開 卓榮泰：主權安全無妥協空間
首頁 / 產經
鴻海
新聞專題
鴻海1/300
首頁 / 產經

鴻佰取美德州休士頓土地廠房 擴AI伺服器產能

2025/3/24 19:01（3/24 19:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
鴻海旗下鴻佰科技（Ingrasys Technology）24日傍晚公告美國子公司投資1.42億美元，在德州休士頓取得土地廠房，擴充蘋果（Apple）以外客戶人工智慧（AI）伺服器產能。（中央社檔案照片）
鴻海旗下鴻佰科技（Ingrasys Technology）24日傍晚公告美國子公司投資1.42億美元，在德州休士頓取得土地廠房，擴充蘋果（Apple）以外客戶人工智慧（AI）伺服器產能。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北24日電）鴻海旗下鴻佰科技（Ingrasys Technology）積極在美國擴產，鴻佰今天傍晚公告美國子公司投資1.42億美元（約新台幣46.93億元），在德州休士頓取得土地廠房。產業人士分析，此項投資主要擴充蘋果（Apple）以外客戶人工智慧（AI）伺服器產能。

鴻海說明，相關投資為營運需求，此次投資取得土地86.34英畝，廠房約101.15萬平方英尺。

蘋果曾在2月下旬宣布，計劃2026年底前與鴻海合作在德州休士頓打造1座占地25萬平方英尺的AI伺服器組裝廠，供應驅動其AI平台Apple Intelligence的資料中心。

產業人士向記者分析，鴻佰此次在休士頓取得土地廠房，主要是擴充AI伺服器產能，但不見得直接與蘋果在當地的計畫相關，鴻佰是工業富聯（FII）旗下子公司，可能先服務蘋果以外的北美AI伺服器客戶。

鴻佰美國子公司在1月中旬曾公告，於美國加州南灣大城森尼韋爾（Sunnyvale）購地及取得廠房，投資金額1.28億美元（約新台幣42億元），取得土地26.31英畝，廠房31萬3740平方英尺。

鴻海先前指出，包括在台灣、美國、墨西哥、越南等地，集團視全球布局彈性調整高階AI伺服器產能。

展望今年AI伺服器營收，鴻海評估可望突破新台幣1兆元，占整體伺服器營收比重達50%，整體AI伺服器市占率可超過40%。

google news透過 Google News追蹤中央社

鴻海集團也擴大在中國投資，傍晚公告子公司中國鄭州鴻富錦精密電子，加碼富士康新事業發展集團股權，投資金額人民幣7767萬元（約新台幣3.53億元）。

根據資料，富士康新事業發展集團在2023年6月中旬成立，鎖定人工智慧軟體、電動車換電設施、儲能技術、智慧機器人等關鍵業務，由鄭州鴻富錦精密電子全資持股。（編輯：楊凱翔）1140324

#鴻佰
#鴻海
#休士頓
#富士康
#蘋果
#AI伺服器
鴻海
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
外資上週賣超447億 調節鴻海8.5萬張最多
17
更多編輯台推薦新聞：