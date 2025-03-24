鴻佰取美德州休士頓土地廠房 擴AI伺服器產能

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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）鴻海旗下鴻佰科技（Ingrasys Technology）積極在美國擴產，鴻佰今天傍晚公告美國子公司投資1.42億美元（約新台幣46.93億元），在德州休士頓取得土地廠房。產業人士分析，此項投資主要擴充蘋果（Apple）以外客戶人工智慧（AI）伺服器產能。

鴻海說明，相關投資為營運需求，此次投資取得土地86.34英畝，廠房約101.15萬平方英尺。

蘋果曾在2月下旬宣布，計劃2026年底前與鴻海合作在德州休士頓打造1座占地25萬平方英尺的AI伺服器組裝廠，供應驅動其AI平台Apple Intelligence的資料中心。

產業人士向記者分析，鴻佰此次在休士頓取得土地廠房，主要是擴充AI伺服器產能，但不見得直接與蘋果在當地的計畫相關，鴻佰是工業富聯（FII）旗下子公司，可能先服務蘋果以外的北美AI伺服器客戶。

鴻佰美國子公司在1月中旬曾公告，於美國加州南灣大城森尼韋爾（Sunnyvale）購地及取得廠房，投資金額1.28億美元（約新台幣42億元），取得土地26.31英畝，廠房31萬3740平方英尺。

鴻海先前指出，包括在台灣、美國、墨西哥、越南等地，集團視全球布局彈性調整高階AI伺服器產能。

展望今年AI伺服器營收，鴻海評估可望突破新台幣1兆元，占整體伺服器營收比重達50%，整體AI伺服器市占率可超過40%。

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鴻海集團也擴大在中國投資，傍晚公告子公司中國鄭州鴻富錦精密電子，加碼富士康新事業發展集團股權，投資金額人民幣7767萬元（約新台幣3.53億元）。

根據資料，富士康新事業發展集團在2023年6月中旬成立，鎖定人工智慧軟體、電動車換電設施、儲能技術、智慧機器人等關鍵業務，由鄭州鴻富錦精密電子全資持股。（編輯：楊凱翔）1140324