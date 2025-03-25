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新唐新產品發表會4/15起跑 主打AI、新能源和車電

2025/3/25 10:10
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（中央社記者張建中新竹25日電）微控制器（MCU）廠新唐科技宣布，2025年度新產品巡迴發表會將於4月15日自北京展開，將展現人工智慧（AI）、新能源與汽車電子等領域最新成果。

新唐科技表示，2025年新產品巡迴發表會以「創新驅動AI、新能源與車用科技」為主題，將在中國7大城市北京、武漢、南京、上海、廈門、廣州、深圳巡迴舉辦。

在終端AI平台方面，新唐科技指出，M55M1微控制器搭載Arm Cortex-M55核心和Ethos-U55神經網路處理單元（NPU），支持即時影像分類、手勢辨識和語音互動等應用。

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汽車電子方面，新唐科技表示，車規KA84950UA晶片支持25串電池監控，可用於電動汽車，KA44370A晶片則可應用於車載散熱風扇和座椅通風等，NAU83660產品支持多通道音效處理和喇叭保護，應用於車載娛樂系統。

新能源管理方面，新唐科技指出，數位電源控制器KM1M7採用Cortex-M7核心，可應用於數據中心和新能源汽車快速充電。（編輯：張均懋）1140325

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