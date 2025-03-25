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看好台中觀光市場潛力 多家品牌酒店進駐七期

2025/3/25 13:52（3/25 14:06 更新）
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繼台北101宣布將進軍台中後，多家品牌酒店也插旗台中七期，其中由長榮酒店投資的旗下品牌「采．寓」25日舉行開幕儀式，中市觀旅局長陳美秀（左4）出席剪綵。中央社記者郝雪卿攝 114年3月25日
繼台北101宣布將進軍台中後，多家品牌酒店也插旗台中七期，其中由長榮酒店投資的旗下品牌「采．寓」25日舉行開幕儀式，中市觀旅局長陳美秀（左4）出席剪綵。中央社記者郝雪卿攝 114年3月25日
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（中央社記者郝雪卿台中25日電）繼台北101宣布將進軍台中後，多家品牌酒店也插旗台中七期，市長盧秀燕今天表示，國際企業看好市場前景，已有多家知名商場及酒店完工或興建中，謝謝大家投資台中。

台北101與國泰人壽兩大龍頭企業昨天宣布攜手進軍台中，盧秀燕今天接受媒體聯訪時表示，台中商業發展環境佳，國際企業看好市場前景，近年來已有許多知名商場及酒店完工或興建中，現在更將打造「台中101」，預計未來創造整體百貨上千億商機，也創造上千就業機會，謝謝大家喜歡台中、投資台中。

盧秀燕指出，位於中市東區的LaLaport已開幕營運，而漢神洲際百貨預計今年底開幕；她看到台北南港LaLaport日前開幕，生意非常好，大排長龍，民眾不用去台北排隊，台中就有LaLaport，而且台中LaLaport有很多獨家內容，商品也非常齊全，歡迎到台中來逛LaLaport。

除百貨商場外，也有多家品牌酒店進駐台中，市府指出，中台灣第1家勤美洲際飯店去年在台中開幕，進駐七期秋紅谷周邊的長榮酒店新品牌「采．寓」也於今天開幕，未來還會迎來台中商銀JW萬豪酒店、凱悅集團旗下安達仕飯店進駐。

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市府觀旅局表示，長榮酒店看好台中觀光市場潛力，集團旗下新品牌「采．寓」全台第1家據點就選在台中七期黃金地段，以其創新設計、優越地理位置及貼心服務，將為台中住宿市場注入新活力，成為旅客探索城市理想選擇。

長榮酒店表示，「采．寓halo house」鄰近秋紅谷生態公園，步行即可到達台中大遠百、台中國家歌劇院與Tiger City等地標，慶祝開幕，即日起到6月底為止，推出平日住宿「買1送1」優惠價，就可坐擁俯瞰秋紅谷美景的億元豪宅待遇。（編輯：陳仁華）1140325

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