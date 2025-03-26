收購安泰銀？凱基金：任何可能併購案都不排斥

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（中央社記者羅元駿台北26日電）凱基金去年獲利繳出歷年次高水準，總經理楊文鈞今天指出，以現金股利為主，也不排除發放股票股利，希望維持穩定配發率，讓股東看每股盈餘即可，不用去猜。至於傳出凱基金擬收購安泰銀行，楊文鈞說，對於任何可能併購案件都不排斥，會持續努力。

凱基金今天舉行2024年全年法人說明會，楊文鈞、財務長黃碧玲等高階主管出席。凱基金2024年稅後淨利為新台幣336億元、年成長77%，創下歷史次高，每股盈餘（EPS）為1.97元。

會中法人關注股利政策，楊文鈞說明，好的股利政策是一致性，凱基金將以配發率為主，EPS成長是努力的方向，公司將上一個年度產生的價值，一部分保留作為成長基礎、另一部分發給股東。

楊文鈞強調，資本是生財器具，金融機構要有資本支應成長，股利將以現金為主，也不排除搭配股票股利，近期會與董事會討論，穩定的配發率應會是之後的長期指標。

楊文鈞會後接受媒體聯訪時表示，有穩定的股利配發率政策後，未來股東只要看EPS、就不用去猜測，是比較正常的做法。

市場近期傳出凱基金擬併購安泰銀，楊文鈞回應，「對於市場傳聞不予評論」。不過是否將安泰銀納入併購考慮，他說，凱基銀是金控集團較小的單位，但對金控的發展很重要，尤其是在推動「One KGI」策略下，分行家數會有一定影響，對於任何可能併購案件都不排斥、會持續努力。

楊文鈞也提到，若無併購下，目前凱基銀有50家分行，也會努力申請開設新分行，透過有機成長與併購兩手策略並進。

至於凱基銀是否會轉往設其他海外分行，楊文鈞說，目前就專注香港分行，因中國境內資金匯到香港的規定必須是銀行對銀行，當凱基銀香港分行打開任督二脈後，就專心做好香港市場。

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凱基銀總經理許維銘說明，香港分行預計在5月開業，將快速建立規模並強化法人跨境服務，並以凱基證和中華開發資本在香港長期經營的資源與執照，發展整合在地業務。

許維銘也說，凱基銀將持續擴編財管團隊，並計畫向金管會申請財管2.0執照。（編輯：潘羿菁）1140326