AI需求旺推升製造業銷量 2月景氣燈號續亮黃紅燈

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（中央社記者蘇思云台北27日電）國發會今天公布2月景氣燈號，綜合判斷分數為37分，較1月修正值35分增加2分，燈號續亮黃紅燈。國發會表示，受惠於AI需求強勁，製造業銷售量表現亮眼，觀察國內景氣動能相當穩定，但後續還是要密切關注變化。

觀察燈號的9項構成項目中，製造業銷售量指數與批發、零售及餐飲業營業額均轉呈紅燈，各增加2分，工業及服務業加班工時轉呈綠燈，減少2分，其餘6項燈號維持不變。

國發會經濟發展處處長邱秋瑩表示，1、2月通常會有春節因素干擾，這次2月工作天數較多，但整體來看，國內製造業銷售、消費動能依然亮眼，甚至有兩位數成長。

邱秋瑩解釋，像是廠商有擴廠需求，帶動建築物樓地板開工面積，AI需求推升半導體設備進口，以及製造業營業測驗點等，皆為推動領先指標上升的原因。

至於目前綜合分數37分已經是黃紅燈（32至37分）上緣，有沒有機會3月轉亮紅燈。邱秋瑩並未直接回應，僅說未來走勢主要觀察領先指標，領先指標連續4個月上升，累計升幅1.64%，有微幅擴大，景氣動能相當穩定，同時指標已連續22個月上升，累計升幅達12.8%。

電價審議會預計28日登場，外界關注若電價上漲是否可能衝擊消費動能。邱秋瑩指出，不方便多評論，還是要看審議會結果而定，政院穩定物價小組會議昨天也拍板延長關鍵原物料等稅負減徵措施至9月底。

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美國總統川普揮舞關稅大刀、頻頻出招，媒體詢問可能如何影響台灣產業發展動能。邱秋瑩表示，川普政策不確性高，目前政府也有跨部會專案小組做沙盤推演，盡力做準備，協助企業分散布局，把衝擊降到最低。

展望未來，國發會表示，全球科技大廠加碼AI及資料中心等資本支出，加上AI應用延伸至終端電子產品，半導體供應鏈具競爭優勢，有助延續出口動能。不過，全球經濟持續受到主要國家經貿政策動向、地緣政治和平談判進程、各國貨幣政策步調不一等因素干擾，仍須密切留意對國內景氣影響。（編輯：楊蘭軒）1140327