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外資賣超388億元 砍鴻海台積電

2025/3/27 17:56
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（中央社記者何秀玲台北27日電）台股今天下跌308.53點，收在21951.76點，成交值新台幣2638.98億元。三大法人合計賣超395.86億元，其中外資賣超388.5億元，首位為鴻海逾3.3萬張，台積電排第4名，逾1.9萬張。

觀察三大法人動向，自營商賣超60.11億元，投信買超52.75億元；外資及陸資賣超388.5億元，為連2天賣超。

根據證交所資料，外資賣超前5名，以鴻海3萬3805張居冠，其次為群益優選非投等債（00953B）以及長榮航皆逾2萬張，以及台積電逾1.9萬張、聯電逾1.8萬張。

外資買超前5名，首位為群創1萬3403張，第2名為新光金逾1.1萬張，其餘依序為大成鋼、亞泥、旺宏。

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華南投顧董事長儲祥生對中央社記者指出，今天台股開低走低，主要因美國總統川普宣布將對進口汽車加徵25%關稅，並表示4月2日沒轉圜空間。今天外資賣超逾300億元，可看出外資對美國關稅政策態度偏保守。

他認為，市場關注川普預計4月2日公布對等關稅措施，就看美股怎麼反應，以及對台灣半導體產業是否課稅，都將影響台股走勢。（編輯：楊蘭軒）1140327

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美國對進口車課稅 加總理批等同直接攻擊工人美對進口汽車徵收25%關稅 北京：損害多邊貿易體制
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