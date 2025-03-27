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川普祭汽車關稅 聯嘉：墨西哥廠不受影響

2025/3/27 18:45（3/27 19:31 更新）
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聯嘉光電27日舉行法人說明會，宣布成立極致餐飲集團品牌，分析墨西哥新廠不受美國總統川普關稅影響。圖左為聯嘉光電董事長黃國欣、右為總經理黃昉鈺。（聯嘉提供） 中央社記者鍾榮峰傳真 114年3月27日
聯嘉光電27日舉行法人說明會，宣布成立極致餐飲集團品牌，分析墨西哥新廠不受美國總統川普關稅影響。圖左為聯嘉光電董事長黃國欣、右為總經理黃昉鈺。（聯嘉提供） 中央社記者鍾榮峰傳真 114年3月27日
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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）車用LED廠聯嘉光電總經理黃昉鈺今天表示，墨西哥廠產品不回銷美國市場，直接出貨給當地全球車燈第1階（Tie-1）廠商，不受美國川普總統對墨西哥徵收25%關稅政策影響。

聯嘉光電下午舉行法人說明會，宣布布局極致餐飲集團品牌，強調結合數位Mini-LED科技和永續食材美食體驗，打造新餐飲模式。

美國總統川普今天宣布4月2日對進口汽車徵收25%關稅，對此黃昉鈺指出，聯嘉光電墨西哥廠產品，並不回銷美國市場，直接出貨給廠區附近30分鐘至4小時車程的車用第1階客戶墨西哥廠，不受川普對墨西哥課徵25%關稅政策影響。

聯嘉光電說明，墨西哥廠將在今年5月建置完成，預計10月完工試產運行，12月倉儲開始出貨和收貨，2026年第1季取得IATF16949車業認證，並規劃2026年第3季批量生產。

黃昉鈺表示，墨西哥新廠已取得多項6至7年的LED車燈模組長期訂單，墨西哥新廠目標在2026年營運的第一年，達到損益平衡，墨西哥新廠預計在5至7年內，成為聯嘉光電集團最大生產基地，並創造約800個管理、工程、製造與品質管理等領域的就業機會。

在美國密西根廠，聯嘉光電表示，密西根廠未來規劃持續靜觀其變，觀察川普政策動向，若川普把汽車工業重新搬回美國，密西根廠就是聯嘉的「活棋」。

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根據資料，聯嘉前5大客戶包括加拿大Magna、法德車用零配件供應商Forvia-Hella、北美Flex-N-Gate、Sanli（SL）及日本Koito。

聯嘉光電自結今年前2月合併營收新台幣約9.48億元，年增13%，車燈應用比重93%，綠能產品占比5%。從市場來看，美洲市場占比85%，歐洲占比7%、台灣占比5%。（編輯：潘羿菁）1140327

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川普驅逐移民與群組洩密案將由同一法官審理外資賣超388億元 砍鴻海台積電
黃昉鈺
聯嘉：墨西哥新廠不回銷美國 不受川普關稅影響
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