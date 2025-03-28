因應川普關稅 金寶計劃8月聖地牙哥擴廠

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（中央社記者吳家豪台北28日電）電子代工廠金寶今天召開法人說明會，總經理陳威昌表示，金寶在美國聖地牙哥已有設廠，為因應川普關稅影響，將在聖地牙哥租下另一個廠房擴產，預計8月啟用，與集團內其他公司一起創造業績；伺服器產品已完成試產，進入量產。

他說，金寶在巴西也將因應客戶對關稅的要求，預計4月在聖保羅啟用新廠，相關生產設備和必要文件申請都已經完成。

針對東南亞製造布局，陳威昌指出，金寶目前在泰國共有3個生產基地、16個廠區，其中13、14、15廠的土建已經完成，15廠規劃生產印表機，布建相對容易，將於今年夏天前量產；13、14廠的產品正在規劃中，16廠預計生產固態硬碟。

陳威昌強調，金寶生產基地受到川普關稅的影響，後續會有不同方向的調整，「我們已經準備好去打這場仗。」

他說，金寶2021年到2022年衝刺營收，2024年調整營運方向，開始優化產品組合、汰弱扶強，人均產值也不斷上升，2024年已經交出不錯的成績單，到了2025年至2026年產品組合會再做一波調整，希望獲利能更上一層樓。

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金寶去年合併營收約新台幣1644.05億元，年增2.91%，創歷史次高，僅次於2022年營收1814.14億元；由於事業單位審慎評估訂單，加上工廠降低成本及自動化，有效提升毛利率，營業利益達43.5億元，年增45%；歸屬母公司業主淨利約16.47億元，年增1.19倍，寫下近10年新高，每股盈餘1.11元。

以2024年各產品營收比重來看，消費性電子產品占43.07%、影像產品占25.08%、儲存裝置產品占21.74%、網路通訊產品占8.98%，其他產品1.13%。（編輯：張均懋）1140328