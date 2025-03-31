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台股暴跌 法人：須提防關稅戰利空蔓延到基本面

2025/3/31 17:19
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（中央社記者曾仁凱台北31日電）台股今天重挫906.99點，終場收在20695.90點，創歷史第4大單日跌點，3月全月大跌2357.28點。富邦投信投資策略師徐翊達今天分析，這波大跌，恐怕不只是表面的關稅戰，投資人得提防景氣週期的反轉。

徐翊達分析，這波股市大跌，許多人歸究於美國總統川普的關稅戰所致，接下來4月2日對等關稅預計上路，實際公布後，不確定因素消除，股市跌深後短線或有機會出現反彈。但徐翊達強調，利空就是利空，不會變成利多，對等關稅只是課徵稅率多或少，以及施行範圍的差別，利空已經成形。

徐翊達認為，與其關注4月2日的對等關稅，接下來4月即將展開的財報季，才是真正的決勝點。

他舉熱門的瑜珈服飾品牌Lululemon為例，上週公布上季財報優於預期，但財測疲軟，公司擔憂大環境不確定性、消費者態度謹慎，這造成Lululemon上週五股價暴跌14%。

徐翊達分析，上市公司上半年財報出色，已經在大家預期之內，現在觀察重點是財測，以及接下來的資本支出，決定經濟成長的續航力。

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徐翊達觀察，上週五美股暴跌，被關稅議題所掩蓋的，其實是消費信心的減弱，密西根大學上週五公布報告，3月美國消費者信心指數跌落兩年多以來的最低點，長期通膨預期則攀升至32年來的新高。

徐翊達提醒，投資人除了關注關稅戰的動態，必須提防景氣週期反轉，從擴張轉為收縮。除了消費支出減弱，這兩年在AI人工智慧帶動下，科技行情走到頂點，最近開始傳出微軟削減AI資本支出等消息。如果關稅戰利空從題材面蔓延到基本面，股市整理期恐拉長。（編輯：楊凱翔）1140331

徐翊達
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