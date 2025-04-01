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台股歷次單日大跌逾700點 投信：迎正報酬機率高

2025/4/1 10:19
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（中央社記者曾仁凱台北1日電）台股3月31日暴跌906.99點，收在20695.9點，創史上第4大單日跌點。投信統計，過去大盤單日大跌700點以上，後市表現都逐漸趨穩，中長線布局時機點浮現。

群益投信台股研究團隊統計，連同昨天，台股單日下跌超過700點以上總共發生過7次。

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根據前6次的經驗統計，暴跌之後的5日、10日、20日、60日，平均漲幅都是正報酬，分別為2.01%、4.42%、5.22%和13.56%。顯示暴跌之後，經常是中長線布局的好時點。

群益基金經理人陳沅易分析，台股指數已跌破所有均線，預料短期波動難免，選股成為重點。短線來看，原物料、航運、營建等傳產類股，因為有烏克蘭戰後重建需求題材，以及殖利率保護，預期短期表現優於大盤；電子族群持續受到川普可能課徵晶片關稅等因素影響，半導體族群股價表現承壓。（編輯：林家嫻）1140401

#烏克蘭
#殖利率
#台股
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