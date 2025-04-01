元太攜手百家夥伴 打造Touch Taiwan電子紙專區

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（中央社記者潘智義台北1日電）電子紙廠元太科技今天表示，2024年全球電子紙終端產品出貨量突破3.8億台，年增率高達22%；將聯合101家電子紙上下游產業夥伴，在Touch Taiwan 2025智慧顯示展打造規模空前的電子紙產業專區。

根據CINNO Research旗下ePaper Insight最新統計，2024年全球電子紙終端產品出貨量突破3.8億台，年增率高達22%；整體市場規模達52.3億美元，年增約22.5%。隨著技術更臻成熟，電子紙的彩色化與大尺寸化成為趨勢，吸引更多供應鏈及系統整合夥伴積極投入。

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元太說明，Touch Taiwan 2025智慧顯示展將於4月16至18日在台北南港展覽館舉行，電子紙專區總面積達945平方公尺，以低碳永續的電子紙技術為核心，從IC設計、前光技術、貼合材料、薄膜電晶體（TFT）背板、電子紙模組、電子貨架標籤應用解決方案、電子紙看板等多元產品，完整展現電子紙的創新技術與多元應用。

元太科技董事長李政昊指出，電子紙產業蓬勃發展，關鍵來自生態圈夥伴間緊密合作與持續創新，今年在Touch Taiwan 2025將有許多上下游供應鏈夥伴參與，攜手展出歷來最大規模的電子紙產業專區，以精品購物中心的沉浸式風格，創造電子紙應用所帶來愉悅舒適的觀展體驗。（編輯：張均懋）1140401