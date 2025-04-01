證交所：福懋油未依規申報財報 4/7起停止交易

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（中央社記者曾仁凱台北1日電）證交所今天公告113年度財報形式審閱結果處置情形，福懋油4月7日起停止交易；中福列為變更交易方法，即全額交割；另外虹光精密併案列為變更交易方法併採行分盤集合競價交易方式。

證交所表示，經形式審閱上市公司113年度財報，自4月7日起將執行處置措施如下。其中，福懋油因未依法令期限公告申報113年度財務報告，其上市有價證券停止在集中交易市場買賣。

中福最近期公告申報的財務報告，經會計師出具保留意見的查核報告，其上市有價證券列為變更交易方法。

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另外，虹光精密上市有價證券經列為變更交易方法併採行分盤集合競價交易方式在案，經查該公司最近期公告申報的財報顯示淨值仍低於財務報告所列示股本3/10，且經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性查核報告，其上市有價證券併案列為變更交易方法併採行分盤集合競價交易方式。

此外，證交所先前已另行公告同泰電子自3月3日起，台揚及麗嬰房自3月18日起，誠研科技自3月31日起提前執行處置措施。（編輯：楊凱翔）1140401