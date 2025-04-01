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六都首季房市交易4.8萬棟年減23% 創近8年同期新低

2025/4/1 20:14（4/1 21:11 更新）
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根據地政局公布六都建物買賣移轉棟數統計，今年第1季共4萬8035棟，年減23.6%，為近8年同期低檔。圖為台北市街景。中央社記者何秀玲攝 114年4月1日
根據地政局公布六都建物買賣移轉棟數統計，今年第1季共4萬8035棟，年減23.6%，為近8年同期低檔。圖為台北市街景。中央社記者何秀玲攝 114年4月1日
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（中央社記者何秀玲台北1日電）地政局今天公布數據顯示，六都合計3月建物買賣移轉棟數約1萬8211棟，月增16.8%、年減21.1%；累計第1季共4萬8035棟，年減23.6%，為近8年同期低檔。房仲業表示，3月有交屋潮帶動月增長，但銀行緊縮貸款抑制自住需求，短期交易量恐難突破。

觀察六都3月買賣移轉棟數，分別是台北市2401棟，月增29.7%、年減11.3%；新北市3735棟，月增4.4%、年減34.1%；桃園市3405棟，月增10.9%、年減14.2%；台中市4094棟，月增27.9%、年增2.5%；台南市1550棟，月增23.2%、年減46.4%；高雄市3026棟，月增15%、年減21.2%。

統計六都3月買賣移轉棟數共1萬8211棟，月增16.8%，年減21.1%，為近7年同期新低。六都第1季累計4萬8035棟，較去年同期6萬2892棟銳減1萬4857棟，年減23.6%，寫下近8年同期最低量。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中說，六都3月買賣移轉量較2月明顯增長，因春節後部分地區新案交屋潮再起，且去年第4季排隊等候撥款的房貸案件，在今年初貸款水位稍降後，陸續完成撥款過戶；加上央行理監事會議沒有加碼信用管制，在無新政策干擾下，整體買氣較2月回穩。

展望房市，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德說，今年3月房市交易逐漸回穩，但仍是自用當道，房市交易不易放量；尤其去年3至9月房市交易熱絡，建物買賣移轉棟數月均3.1萬棟，推估可能到今年9月移轉棟數都可能較去年同期量縮。

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永慶房屋研展中心副理陳金萍認為，今年全球政經局勢不明朗，台股近期劇烈震盪，都將間接影響國內房市表現。而國內銀行房貸仍緊縮、央行第7波房市信用管制持續，加上央行以落實金檢取代新一輪信用管制，資金相對吃緊，第2季交易量能否進一步回升，價格修正幅度與速度仍是關鍵。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，近期股市表現趨軟，購屋人心態逐漸冷靜，房市不易有強勢表現；交易能量取決於貸款是否放寬，如果各銀行對房貸依舊保守，交易恐怕難以樂觀。（編輯：張良知）1140401

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