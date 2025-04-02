友達與元太擬合資大型電子紙模組產線 第4季投產

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（中央社記者潘智義台北2日電）看好綠色顯示場域商機，友達光電子公司達擎與元太科技今天簽署投資條件書，擬以資本額新台幣3.9億元設立合資公司，由達擎持股51%、元太持股49%，將於友達桃園龍科廠區打造大型電子紙模組生產線，預計今年第4季投產。

友達表示，元太將以全球電子紙技術領導廠商優勢，提供電子紙關鍵技術及材料，結合友達的面板設計、智慧製造與管理能力，以及達擎於智慧零售領域的客戶資源及全球市場布局，切入低碳數位轉型商機顯示產品線策略等基礎，拓展大型電子紙顯示應用商機。

同時，友達藉新技術導入桃園龍科廠區，深化在台投資布局與運籌。

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友達指出，隨著ESG（環境保護、社會責任、公司治理）已經由潮流演變為規範，電子紙顯示器在節能、閱讀性、效率提升、環境友善等特性，與綠色商機發展相輔相成，大型數位顯示應用市場需求逐漸增加。此次達擎與元太合作把握低碳數位轉型ESG浪潮，串起資源更完整的供應鏈與生態圈。

友達說明，為提升大型電子紙顯示應用的採用率，與元太合作將可讓技術與製造無縫整合，積極拓展大型彩色電子紙出海口與市場成長，滿足客戶多元化與差異化的特殊應用需求。（編輯：張良知）1140402