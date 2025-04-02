聯合骨材擴國際市場 中國虧損縮小拚營運

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（中央社記者何秀玲台北2日電）醫材股聯合骨材今天舉辦法人說明會，董事長林延生表示，今年法、美、日、台為主要成長市場，將推出膝關節產品和髖骨元件等新產品，拓展市占率；中國子公司虧損有望進一步縮小。他表示，希望今年營運比去年成長。

談到美國總統川普祭出的關稅影響，林延生說，他對關稅並不擔心，因為醫療器材出口至美國是零關稅，與美國為對等關係，「看起來應該不會變動」。

聯合骨材主要營運項目包括人工關節、人工骨板、骨釘、骨針等，主要大股東包括金屬機殼廠可成旗下子公司可耀、益德、益盛、益發等，持股聯合骨材約21%。

聯合骨材2024年營收新台幣46.53億元，歸屬於母公司業主淨利4.56億元，年增18.7%，每股純益（EPS）4.74元，擬配發現金股利每股4元，配發率84.3%。

觀察聯合骨材今年前2個月區域營收占比，歐洲中東非占40%，其次為亞太市場占38%，再來是美洲市場占22%。

林延生表示，歐洲市場中以法國占比最高，高達70%。再來美國市場也對聯合骨材營收和獲利都有挹注，因屬於高單價市場，去年業績更是大幅成長。

提及亞太市場，林延生指出，日本雖然目前基期還不高，但去年業績成長亮眼，年增39%，且今年新增日系大客戶，有望在4月或5月挹注銷售業績，因此他對日本市場成長持樂觀態度。

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他表示，今年法國、美國和日本以及台灣市場可望持續成長。中國大陸方面，子公司虧損希望進一步縮小，會採取控制費用方式，加上中國大陸集中採購的價格有望提高，營收也能跟著成長，預期2026或是2027年力拚中國大陸損益兩平。

林延生也指出，聯合骨材在9個國家成立直營分公司，占8成營業額，代理商經銷商占2成；未來潛力市場看好比利時、英國和東歐與北非，目前持續耕耘中。（編輯：楊蘭軒）1140402