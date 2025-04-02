台股本週下跌304點 電機機械股跌幅4.38%最大

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（中央社記者潘智義台北2025年4月2日電）台灣證券交易所統計，台股今天收在21298.22點，較上週下跌304.67點，跌幅約1.41%，其中以電機機械類股指數下挫4.38%，跌幅最大；漲幅以塑膠類股指數上漲1.44%最多。

證交所統計，全體上市公司今天市場總值為新台幣68兆4889.9億元，較3月28日市值69兆4649.52億元減少9759.62億元，減幅約1.4%。

產業別指數方面，證交所說明，未含金融類指數下跌273.7點，跌幅1.46%；未含電子類指數下跌221.73點，跌幅1.15%；未含金融電子類指數下跌178.19點，跌幅1.24%。

集中交易市場本週總成交金額9528.55億元，全體上市股票成交金額為8372.99億元；股票成交量週轉率為1.18%。

各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類2781.64 億元，占全體上市股票交易金額33.22%；電子零組件類890.62億元，占比10.64%；電腦及周邊設備類821億元，占比9.81%。

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上市股票成交量週轉率前3名產業依序為資訊服務類 5.4%、電機機械類4.92%、電子零組件類2.34%。

累計今年初開盤迄今共57個交易日，集中市場總成交金額為20兆4191.89億元，市場日平均成交金額為3582.31億元；股票成交量週轉率22.52%，股票日平均成交量週轉率0.4%。（編輯：張良知）1140402