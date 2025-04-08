美科技股回穩 投顧：台股賣壓未止靜待落底

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（中央社記者吳家豪台北8日電）川普關稅風暴來襲，美股7日拋售壓力減弱，道瓊指數盤中創史上最大振幅，在科技股買盤支撐下，那斯達克與費半指數由黑翻紅。投顧指出，目前台股賣壓未止，今天法人停損賣壓及融資多殺多仍將出籠，建議等籌碼安定，靜待指數落底。

美股道瓊工業指數7日早盤暴跌約1700點，隨後傳出美國政府考慮暫停中國以外對等關稅90天，遭白宮駁斥為假新聞，道瓊工業指數急拉翻紅又下跌，振幅2595點創史上單日最大波動，終場下挫349.26點或0.91%，收37965.60點；標準普爾指數小跌11.83點或0.23%，收5062.25點。

部分投資人逢低買進大型科技股，美股那斯達克指數7日小漲15.47點或0.10%，收15603.26點；費城半導體指數揚升97.29點或2.70%，收3694.95點。

美國總統川普（Donald Trump）3日宣布對等關稅，台股在清明連假後補跌，7日跳空崩跌後直接摜破2萬點關卡，多數個股幾乎是「開盤即收盤」，終場暴跌2065.87點，跌點創歷史最大，跌幅9.7%也創下新紀錄；台股收盤19232.35點，跌破2024年8月6日低點19662.74點，創2024年3月以來新低。

權王台積電7日暴跌94元，超越2024年8月5日收盤大跌88元，創下歷史單日最大跌點，股價鎖住跌停到收盤更是罕見。

台股7日收盤有936上市公司跌停，依現行規定，今天將受到禁止平盤下放空的管制措施，此舉有助於適度減少投機性放空對股市的衝擊，並降低市場因恐慌情緒所引發的震盪風險。

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產業訊息方面，工業電腦廠研華表示，為因應川普對等關稅影響，目前與美國分公司保持聯繫，持續與美國客戶溝通，討論關稅轉嫁機制及價格調整。目前美國客戶有要求少量產品改用空運，搶在對等關稅生效前送達，但數量不大。

美國對全球祭出高關稅，也衝擊台灣赴美發展的餐飲業者，聯發國際表示，旗下Sharetea（歇腳亭）目前在美國約160店，有自有倉儲及在地購銷系統，不受太大衝擊；八方雲集在加州站穩市場，也有中央工廠，目前看來影響不大。（編輯：張均懋）1140408