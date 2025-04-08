美國關稅風暴 基隆已有廠商延後出貨

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（中央社記者王朝鈺基隆8日電）美國宣布對台灣課徵32%對等關稅，基隆市府今天邀集廠商對談，有廠商表示已收到美國客戶延後出貨，也有廠商的供應商先放特休假，甚至考慮放無薪假，盼市府能優先給予協助。

基隆市六堵科技園區廠商協進會理事長吳宗寶在閉門座談會後，接受媒體聯訪指出，已有會員廠商收到美國客戶通知延後出貨，必須先談定32%關稅到底要由供應商或客戶吸收後再出貨，否則提貨時會出現很大麻煩，延後出貨不僅增加成本，公司未來不知該如何運作，這是廠商目前面臨最大的問題。

吳宗寶指出，目前會員廠商雖未提出裁員，但有部分會員廠商的供應商開始先放特休假，甚至考慮放無薪假，現正努力突破尋求對策，希望基隆市政府能優先予以協助。

吳宗寶也是南京資訊股份有限公司董事長，被問到是否有廠商已出貨被要求原船返回表示，根據美國分公司提供資訊，已離岸（指貨物已上船或上飛機）有51天寬限期，已離岸的貨物就比照舊制稅基。

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基隆市長謝國樑指出，地方和中央此刻應通力合作，給予企業實質協助，把能夠調動的資源及預算協助企業紓困，至於市府能做到的部分，例如稅賦方面會給予協助，市府也會將基隆的企業曝險情況，及對政府的期待，提出具體建議給中央政府。

謝國樑表示，市府將滾動式與企業對談，持續觀察後續情況，了解美國關稅是既成事實，或是談判後會有所變動。基北北桃4市市長近日已密切聯繫，希望能給予廠商輔導和協助，預計將在明天會商討論，屆時會有一致的聲明與作法。（編輯：方沛清）1140408