卓榮泰赴桃園產業座談 廠商盼協助迎美關稅衝擊

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（中央社記者吳睿騏桃園10日電）行政院長卓榮泰今天出席在桃園市舉辦的產業座談會，出席廠商表示，對等關稅不明確造成很多壓力，桃園市中壢及龜山工業區都有相關產業受影響，期待政府給予支持協助。

卓榮泰下午赴中壢產業園區服務中心出席桃園場次產業座談會，他致詞指出，聆聽業界聲音是今天來此的重要目的，總統賴清德要求行政團隊穩住、想好對策，台灣的高科技產業供應鏈關鍵地位不容被世界忽視，不只是高科技產業到國外去全球布局，可能要帶動整個供應鏈。

卓榮泰致詞後，座談會進行閉門討論。桃園市長張善政會後表示，桃園業者近年業績不錯，擴廠土地需求高，如今雖遇上對等關稅問題，但對未來謹慎樂觀看待，不過土地法規繁瑣，動不動踩到紅線時間又拖很久，他現在都會檢視哪些法規上可鬆綁或行政彈性容許授權去做。

中華民國工業區廠商聯合總會副總會長魏雅庵會前接受媒體採訪時指出，對等關稅不明確造成廠商很多壓力，造成桃園地區很多產業衝擊，業者期待政府給予支持協助。對等關稅雖獲暫緩實施，目前衝擊相對沒這麼大，但不是每個產業都適合到美國投資，相信行政院及經濟部會有合理的建議。

中壢工業區廠商協進會理事長莊元錠會前表示，首先的衝擊就是訂單問題，中壢工業區有很多所謂的3C產品算是製造廠，訂單馬上會面臨取消的問題，在地廠商、勞工也怕面臨無薪假問題，希望中央政府能夠為資源較少的中小型企業多多照顧，才能夠鞏固台灣的經濟。

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桃園市大園工業區廠商協進會理事長賴銘山會後指出，對等關稅讓企業很緊張，台灣產業很有競爭力，但需有公平環境，台灣就有機會，政府不能收傘，必要時應給予電力的補助、資金協助．甚至協助員工訓練，提升產業競爭力。

世堡紡織股份有限公司總經理羅孝威表示，目前行政院給予租稅優惠、利息補貼讓廠商優先申請，不過主要是看對美實績，但其實很多供應鏈是沒有對美實績的，要如何認定廠商也受影響而申請補助。（編輯：戴光育）1140410