研調：去年車用面板前裝市場年增7.3% 智慧座艙受矚

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北14日電）研調機構群智諮詢統計顯示，2024年全球車用顯示面板前裝市場出貨達2億片，年增7.3%。

群智諮詢說明，全球汽車產業在智慧化、電動化的浪潮中改變，智慧座艙關鍵互動介面車用顯示面板市場也跟著升溫。

群智諮詢統計，天馬在中小尺寸領域有豐富穩定的客戶資源，2024年出貨量達3690萬片，年增25%，市占率18%，穩居汽車顯示面板前裝市場出貨冠軍。京東方在2024年車用顯示面板前裝市場快速成長，出貨量2760萬片，市占率14%，位居全球第2。

友達2024年車用業務出貨量約2440萬片，市占率12%位居全球第3。營收方面，2024年在子公司BHTC（Behr-HellaThermocontrol）加持下大幅成長，車用業務營收達集團整體營收29%。

透過 Google News 追蹤中央社

群創光電受產能及面板技術別相對單一的影響，雖然2024年車用面板前裝市場出貨約1200萬片，年減19%，市占率6%位居第7，但憑藉深耕多年的技術與量產能力，將車用業務分割成立子公司CarUX，成功向汽車一級供應商轉型，車用業務穩健成長。

群智諮詢表示，伴隨汽車智慧化趨勢，新能源汽車市場快速成長，智慧座艙持續升級，為車用顯示面板市場注入成長動能。（編輯：楊蘭軒）1140414