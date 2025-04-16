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輝達示警晶片出口管制拖累 亞股震盪普遍收跌

2025/4/16 18:35
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（中央社香港16日綜合外電報導）人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（NVIDIA）宣布，美國當局對其出口中國的新晶片實施出口管制，這個消息對早已受到川普關稅重創的投資人信心帶來打擊，亞洲股市今天走勢震盪，普遍收跌。

輝達昨天表示，美國官員告訴該公司，因擔憂中國將輝達最新晶片H20運用在超級電腦上，因此H20銷往中國必須先取得出口許可。美國當局同時表示，這些規定將「無限期」實施。

同時，川普也啟動1項新調查，可能將對包括稀土在內的重要礦物加徵關稅。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）分析師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「沈默從來不是黃金，只是下一個混亂週期之前的寧靜。」

他說：「輝達拋出震撼彈，揭露銷往中國AI設備的最新出口管制措施，再加上川普下令對重要礦物進行新的關稅調查。就這樣，我們又重返震盪模式。」

輝達表示，這項晶片出口管制措施將衍生逾50億美元的費用。輝達股價盤後聞訊重挫約6%，輝達亞洲供應商股價也遭波及。

台積電收盤下跌逾2%，日本愛德萬測試（Advantest）重摔逾6%，韓國SK海力士（SK hynix）跌幅則超過3%。

亞洲股市今天多收黑。港股恆指下挫1.9%領跌亞股，東京、雪梨、首爾、台北、馬尼拉和雅加達股市也都收跌。

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新加坡、曼谷和威靈頓股市則逆勢收漲。

上海股市今天微幅收高。投資人對於中國首季經濟成長以及零售銷售數據優於預期的消息，表現似乎相當淡定。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1140416

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