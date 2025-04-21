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華航10/11星光夜跑 高星潢：擴大國外跑者參與促觀光

2025/4/21 17:07
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（中央社記者江明晏台北21日電）華航今天宣布，2025年馬拉松星光夜跑將在10月11日登場，董事長高星潢表示，今年擴大國外跑者參與，盼吸引更多人來台，也開發台灣觀光資源；針對關稅議題，他表示，華航會依照運力和運量彈性調配。

中華航空今天宣布，2025年馬拉松星光夜跑開始報名，將在10月11日於台北大佳河濱公園登場，報名截至6月23日止。

華航董事長高星潢、總經理陳漢銘、資深副總經理陳奕傑今天共同主持第2屆華航馬拉松星光夜跑報名啟動儀式，華航贊助的運動選手，包括網球選手楊亞依、滑冰選手黃芊華、桌球選手張佑安，以及桃園璞園領航猿球員代表白曜誠等，均到場站台。

針對美國對等關稅的議題，是否會影響空運運價與貨量，高星潢僅簡短表示，華航會依照運力和運量彈性調配。

華航第2度舉辦星光夜跑，有半程（21K）馬拉松組、漫遊健跑（10K）組及親子星空（5K）組；另外，今年活動加碼祭出35張機票及哩程抽獎，總價值超過新台幣330萬元。

高星潢受訪時表示，今年針對名列前茅的選手，華航會給予更多獎項，也擴大國外跑者參與，盼藉由這個活動能夠吸引更多人來到台灣，不僅是參加跑步，更能開發台灣其他的觀光資源。

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高星潢表示，去年他參加5K，在星光下漫步回來，時間跟跑10K的差不多，所以今年希望繼續報名5K，時間能夠縮短在40分鐘左右之內。

由於賽事舉辦在雙十連假，來參加比賽的人是否會和旅客出國人潮產生排擠效應，高星潢表示，台灣愛好跑步的人很多，相信這個不會有太大的衝突。（編輯：蘇志宗）1140421

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