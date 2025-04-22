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賴總統：提高對美採購天然氣石油 既是關稅談判重點也能強化台灣能源韌性
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嘉泥張剛綸：今年穩中求成長 旅宿營收有望再攀高

2025/4/22 15:34
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（中央社記者何秀玲台北22日電）嘉新水泥董事長張剛綸表示，今年營運將是穩中求成長，雖總體經濟存在不確定性，加上台灣將徵收碳費，將對水泥產業與營建市場產生影響；不過日本旅宿市場持續走強，可望進一步推升房價，旅宿業務營收有望再攀高峰，今年營運有機會比去年好。

嘉新水泥將於5月16日舉辦股東會，張剛綸在日前上傳的致股東報告書中指出，今年全球經濟充滿不確定性，美國總統川普上任後的新政策，將對美國及國際貿易帶來重大變化，包括移民制度改革、提高關稅壁壘及擴大對中國的禁令。

相對而言，日本因日圓貶值而受益，觀光業及出口業顯著增長，新任首相石破茂計劃推出39兆日圓的財政刺激與物價穩定計畫，預期明年物價將維持健康水準；嘉新水泥位於沖繩的旅宿事業，有望持續成長，受惠於日本觀光市場復甦，將帶來穩定住房率及房價表現。

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另外，為應對淨零減碳的全球趨勢，他表示，國內低碳水泥的需求勢必日益增加，嘉新水泥在基隆港儲運中心已完成技改工程，增設低碳水泥發貨設施。

在綠色能源方面，嘉新資產今年開始利用岡山廠租戶屋頂建置太陽能板，預計2年內建置2MW設施，也就是裝置容量2000瓩，每年預計可以發220萬度電；嘉新大樓一、二樓內將進行改裝，申請綠建築LEED與WELL健康建築的認證，朝向2030年達成辦公據點碳中和的方向前進。（編輯：張均懋）1140422

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