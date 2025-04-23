經濟部建議降汽機車貨物稅 車輛公會表態按讚

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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）經濟部今天表示，汽機車貨物稅如能適度調降稅率，可使國產車及進口車立即降價，減輕消費者負擔外，也使產業受益。車輛公會也公開表態建議調降貨物稅。車輛公會表示，調降貨物稅可適用於進口和國產車，降稅價差可合理反映至售價，讓民眾立即有感。

立法院財政委員會今天審查攸關調降燃油汽機車貨物稅、延長購買節能電器、電動車輛、汽機車汰舊換新等稅賦優惠的貨物稅條例部分條文修正草案等案。

根據經濟部送達立法院的書面報告，經濟部指出，近年民眾及產業均反映汽機車貨物稅造成車價過高，如能適度調降貨物稅，可使國產車及進口車立即降價，減輕消費者負擔外，也使產業受益。

對此車輛公會也公開表態建議調降貨物稅。車輛公會重申，調降貨物稅可適用於進口和國產車，降稅價差可合理反映至售價，讓民眾立即有感。

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車輛公會建議，考量整體汽車產業與民眾消費市場需求，規劃減稅與配套措施，例如可透過汰舊換新政策適度調降貨物稅，鼓勵民眾汰換老舊車輛，同時，針對已經享貨物稅減免的電動車輛，在其他方面給予獎勵優惠政策，以利推行淨零減碳。

車輛公會指出，透過相關政策措施，營造國內良好的汽車消費環境，同時支持國內車廠持續轉型發展，創造國內消費者、汽車產業雙贏。（編輯：林興盟）1140423