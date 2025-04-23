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浩鼎乳癌新藥三期試驗中止 資源轉向次世代ADC

2025/4/23 20:00
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（中央社記者何秀玲台北23日電）新藥公司浩鼎宣布，旗下治療三陰性乳癌（TNBC）的抗癌新藥三期臨床試驗，已完成第二次期中分析，但因獨立醫學及統計學者組成的資料及安全監測委員會（DSMB）建議停止試驗，浩鼎評估後決議中止試驗，將資源聚焦於次世代抗體藥物複合體（ADC）開發。

浩鼎研發乳癌新藥OBI-822在2016年解盲，其療效指標未呈現統計學上顯著意義，但仍有產生抗體的能力；2018年底啟動全球三期臨床試驗。

浩鼎OBI-822三期試驗，是以三陰性乳癌早期患者手術後、Globo H呈陽性的高風險族群為收案對象；臨床試驗設計進行兩次期中分析，由DSMB根據分析數據，推估試驗最終的成功機率。

浩鼎第一次期中分析已於2024年初完成，DSMB建議試驗應持續進行。由於此試驗已達第二次期中分析標準，即解盲條件187件主要評估指標事件中的113件，DSMB今天開會討論後，做出中止試驗建議。

浩鼎表示，DSMB建議中止試驗，浩鼎經分析、推演及評估，並綜合多位專家意見後，決議停止試驗。

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至於累計投資金額，浩鼎表示，投資金額還需精算，屬於多國、多中心的長期實驗，尚未能提供具體數字。

台灣浩鼎執行長王慧君指出，浩鼎這2年已轉型，今後將集中資源專注於次世代抗體藥物複合體的開發；團隊目前在ADC領域已建立創新的關鍵技術平台，擁有具潛力的產品線，浩鼎積極尋求早期授權與全球合作機會。（編輯：張良知）1140423

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