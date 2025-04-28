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關稅衝擊消費信心 百貨調整端午禮品策略拚業績

2025/4/28 21:33（4/28 21:41 更新）
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關稅風暴國內消費轉趨保守，新光三越2025年端午節禮盒新增4成比例千元以下在地粽禮盒，整檔業績目標成長15%。中央社記者曾智怡攝 114年4月28日
關稅風暴國內消費轉趨保守，新光三越2025年端午節禮盒新增4成比例千元以下在地粽禮盒，整檔業績目標成長15%。中央社記者曾智怡攝 114年4月28日
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（中央社記者曾智怡台北28日電）美國對等關稅衝擊國內消費信心，新光三越今天表示，今年端午節禮品新增4成千元以下在地粽禮盒，檔期業績力拚成長15%；此外，母親節檔期已開跑，美國關稅政策不確定性也帶動蘋果公司（Apple）新機與黃金買氣。

美國總統川普揮舞關稅大刀，影響民眾消費意願。新光三越表示，因應國內消費轉趨保守，往年端午節禮盒聚焦高單價的「星級粽」，今年特別增加4成千元以下在地綜禮盒；另過去酒品禮盒多為破萬元，這次酒類平均單價約新台幣5000、6000元。

儘管原物料成本升高帶動粽子成本上升，平均客單價仍維持去年水準、約1500元。業者指出，今年端午節檔期有3成為獨家禮盒，適逢閏6月，送豬腳麵線為父母添壽禮俗有望帶動買氣新動能，AI教父、輝達執行長黃仁勳造訪過的五燈獎豬腳禮盒亦首度入列，檔期業績目標訂為6350萬元、成長15%。

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另一方面，母親節檔期已開跑，不畏高關稅衝擊，新光三越指出，人潮已回流，顯示民眾心態已恢復穩定，檔期首4日業績成長2成，以大小家電等家用類業績成長最多，其中新款單門冰箱、吹風機都創銷售佳績；成長幅度居次的是女性服飾、雜貨等類別，受出國潮影響的名品業績也成長2成。

值得注意的是，Apple筆電、平板新機表現亮眼。業者認為，主因民眾預期美國關稅措施可能讓Apple產品價格飆升，因此先行添購。另外，即便母親節檔期沒有針對黃金類商品祭出優惠，業績仍成長超過2成，且金條表現勝過金飾，代表消費者是基於避險而購買。（編輯：楊蘭軒）1140428

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