加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股2/300
首頁 / 證券

台股漲2.4點

2025/4/30 13:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北30日電）台北股市今天開低震盪，收盤漲2.4點，為20235.03點，漲幅0.01%，成交金額新台幣2731.17億元。

加權指數開盤為20215.39點，盤中最高20331.89點，最低20185.31點；不含金融股指數17481.28點，跌38.11點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.01%、食品股漲0.12%、塑化股跌0.85%、紡織股漲0.84%、機電股跌0.14%、造紙股跌2.14%、營建股跌1.02%、金融股漲1.81%。

委買張數1717萬5503張，委賣張數781萬3131張，成交張數502萬5605張。

收盤時上漲270家，下跌713家，持平80家。

成交量前5名個股為期街口布蘭特正2、中信金、國泰金、群益優選非投等債、廣宇。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

漲幅前5名個股為直得、昆盈、和椿、隴華、車王電。

跌幅前5名個股為來億-KY、零壹、來頡、華凌、遠見。1140430

#中信金
#台北股市
#台股
#車王電
#國泰金
#金融股
#群益優選非投等債
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台積電翻紅機電金融強漲 台股盤中上漲99點至20331點
66
更多編輯台推薦新聞：