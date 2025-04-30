台股漲2.4點
2025/4/30 13:52
（中央社台北30日電）台北股市今天開低震盪，收盤漲2.4點，為20235.03點，漲幅0.01%，成交金額新台幣2731.17億元。
加權指數開盤為20215.39點，盤中最高20331.89點，最低20185.31點；不含金融股指數17481.28點，跌38.11點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.01%、食品股漲0.12%、塑化股跌0.85%、紡織股漲0.84%、機電股跌0.14%、造紙股跌2.14%、營建股跌1.02%、金融股漲1.81%。
委買張數1717萬5503張，委賣張數781萬3131張，成交張數502萬5605張。
收盤時上漲270家，下跌713家，持平80家。
成交量前5名個股為期街口布蘭特正2、中信金、國泰金、群益優選非投等債、廣宇。
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