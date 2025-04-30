外資賣超16.36億減持00953B最多 大搶金融股

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（中央社記者張建中台北30日電）台股今天小漲2.4點，收在20235.03點，成交值新台幣2731.17億元。外資賣超16.36億元，賣超群益優選非投等債（00953B）最多，達1萬5730張，大舉買超金融股。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，目前市場氣氛有好轉情況，國際股市紛紛展開反彈，部分國家股市已回補美國宣布對等關稅時的跳空缺口。

黃國偉說，觀察台股反彈力道相對疲弱，可能是因為投資人持續觀望美國半導體關稅的進展，追價態度相對謹慎，半導體關稅結果將牽動台股後市，值得留意。

三大法人今天同步賣超，外資及陸資賣超16.36億元，投信賣超1.79億元，自營商賣超81.79億元；三大法人合計賣超99.94億元。

據台灣證券交易所資料，外資賣超群益優選非投等債最多，賣超廣宇1萬2312張，次之，賣超元大滬深300正2（00637L）9896張，居第3位。

外資其餘賣超前10名有期街口布蘭特正2（00715L）、華新、群益台灣精選高息（00919）、元大高股息、群創、旺宏和中鼎。

外資買超前10名中以金融股居多，有中信金、台新金、凱基金、玉山金、彰銀、合庫金、兆豐金共7檔。

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在外資買超推升下，僅彰銀收在平盤18.2元，其餘中信金等皆收漲，整體金融類股指數上揚1.81%，為盤面最強勢的族群。

外資買超前10名，還有元大台灣50反1（00632R）、台積電及中華電。（編輯：楊凱翔）1140430