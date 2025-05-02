4月新車掛牌3.28萬輛低於預期 特斯拉跌出前10大

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（中央社記者鍾榮峰台北2日電）4月台灣新車掛牌數出爐，根據業者統計，4月掛牌數約3萬2876輛，較原先預估3.4萬輛減少，主要受到美國關稅變數、國內股市波動等影響。展望5月，車界人士評估新車掛牌數約3.5萬輛，消費者購車信心可望回溫。

觀察品牌表現，和泰車旗下TOYOTA與LEXUS品牌4月合計登錄數1.24萬輛，市占率37.9%；特斯拉（Tesla）4月掛牌數降至163輛，跌出品牌前10大。

根據統計資料，4月台灣新車掛牌3萬2876輛，較3月3萬7281輛下滑11.8%，比去年同期3萬7038輛下滑11.2%。

業者說明，4月總市場在月初時登錄輛數穩定，但4月中起受到美國關稅政策變數、國內股市波動等情勢影響，消費者購車趨於保守，整體登錄節奏趨緩，各品牌祭出販促活動及廣告集客下，整體買氣仍較去年同期下滑。

累計今年前4月台灣新車總市場領牌數13萬2737輛，較去年同期14萬9439輛下滑11.2%。

展望5月，車界人士分析，美國關稅政策及全球經濟情勢趨於穩定，消費者購車信心可望回溫，預估5月台灣新車掛牌數約3.5萬輛，年減16%。

根據統計，和泰車旗下TOYOTA與LEXUS品牌4月合計登錄數1萬2463輛，較去年同期成長2.8%，市占率37.9%，創下雙品牌合計歷史同期新高。和泰車評估，5月TOYOTA與LEXUS品牌合計新車掛牌數約1.29萬輛，市占率約37%。

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鴻海與裕隆合資的鴻華先進，攜手裕隆推出納智捷（LUXGEN）品牌電動車n7，4月共交付271輛新車，今年前4月累計交付1391輛，加上2024年全年累積交車7121輛，共計交車8512輛。

觀察進口車，根據統計，4月進口車登錄數1萬6174輛，月減8.8%，年減3.7%，市占率續低於5成至49.2%，其中4月高級車款登錄數8229輛，市占率微升至25%。電動車大廠特斯拉4月掛牌數降至163輛，跌出品牌前10大（3月為第8名），也失守高級進口車款排名前7大。（編輯：楊蘭軒）1140502