國泰世華看Fed優先穩定通膨 估今年有降3碼空間

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者羅元駿台北8日電）美國聯準會（Fed）利率按兵不動，展望後市，國泰世華銀行今天表示，美國總統川普的對等關稅政策讓Fed陷入面對經濟衰退和通膨壓力兩難，並認為Fed仍以穩定通膨預期為主，並估今年有降3碼（0.75個百分點）的空間。

美國聯準會（Fed）公布最新利率政策，將基準利率維持在4.25%至4.50%不變。

國泰世華銀今天發布新聞稿表示，Fed本次的政策利率不變，符合市場預期，但美國總統川普的關稅政策不確定性，導致Fed面對經濟衰退、通膨壓力決策上陷入兩難，預期現階段Fed應更傾向穩定通膨預期，導致降息時點延後。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國泰世華銀說明，儘管Fed主席鮑爾（Jerome Powell）態度保守，但隨關稅政策導致經濟放緩風險上升，勞動市場變化將成為關鍵。若美國之後的就業市場進一步疲軟，Fed將有不得不降息的壓力。

國泰世華銀表示，根據期貨市場預期今年將有降息3碼空間（0.75個百分點），但仍需視未來總體經濟與關稅談判的進度而定。在下次6月19日Fed利率決策會議前，應持續關注通膨、消費者物價指數、個人消費支出物價指數與非農就業等變化。（編輯：張均懋）1140508