選擇美國投資高峰會將開幕 台高科技業者訪紐約

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（中央社記者廖漢原紐約8日專電）出席2025「選擇美國投資高峰會」的台灣高科技廠商7日訪問紐約，業者與紐約州橘郡官員、業者等交流。紐約州致力打造半導體產業生態體系，希望雙方強化產業鏈結。

準備出席華府2025「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit）的台灣人工智慧與量子分團成員，7日參加駐紐約辦事處與紐約州橘郡政府（Orange County）主辦的歡迎晚會。

駐紐約處長李志強與橘郡郡長諾伊豪斯（Steve Neuhaus）歡迎訪團，美國在台協會（AIT）台北辦事處商務官柯希爾（Christian Koschil）、紐約州經發廳副廳長尤尼斯（Kevin Younis）、橘郡經濟發展機構「橘郡夥伴」（Orange County Partnership）總裁暨執行長艾克特（Conor Eckert）、紐約台灣商會會長林慶甫、美商艾倫戴爾機具系統（Allendale Machinery Systems）副總裁麥基爾（Martin McGill）等人出席 。

李志強致詞指出，紐約為台灣通往美國的門戶，兩地關係緊密，台灣兩家海運業者與9家台資銀行在大紐約地區設有據點，兩家航空公司每週提供11個直航航班串聯兩地。諾伊豪斯3月率團訪台出席智慧城市展，4月與高雄市締結姊妹市，展現台美城市交流具體成果，期待未來與台灣各領域創造更多合作機會。

他強調，當前經濟情勢劇烈變化，顛覆過往經貿運作體系，對台灣造成不小影響。台灣長期為美國可信賴夥伴，雙邊經貿關係密切，將擴大對美採購，增加雙方投資量能等策略因應。

諾伊豪斯對台灣經濟與科技發展印象深刻，他分享美國晶片法等產業政策，並以美國國防預算將首度達1兆美元為例，說明美國為台灣堅實夥伴及對台承諾。

尤尼斯表示，紐約州全力打造半導體產業生態系，半導體產業為發展人工智慧與量子等產業基石，肯定台灣產業實力。

紐約州橘郡為美國西點軍校所在地，郡內有伍柏瑞購物中心（Woodbury Outlets）與全球最大樂高樂園（Legoland）。尤尼斯強調，橘郡商業活動發達，位於美東市場核心，樂見台灣企業投資加強雙邊產業鏈結。

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參加本屆選擇美國投資高峰會的台灣人工智慧與量子分團，成員來自量子運算、資安、通訊、IC設計、資料中心、半導體材料、電子專業製造服務，涵蓋微電子產業關鍵領域。

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）2011年起推動選擇美國投資高峰會，擴大吸引外資赴美投資，高科技成分含量極高的台灣團隊是歷年焦點，今年活動將於11至14日在華府附近馬里蘭州的國家港灣（National Harbor）舉行。（編輯：陳慧萍）1140509