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旅運需求強勁 航空雙雄共譜史上最旺4月營收

2025/5/12 18:32
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（中央社記者江明晏台北12日電）航空業者陸續公布4月營收，長榮航空、華航受惠旅運需求強勁，共譜史上最強4月。因班次數差異，台灣虎航4月營收年減約1.6%，星宇航空4月、前4月營收皆創同期新高。

長榮航空4月合併營收新台幣184.78億元，為歷年最佳4月合併營收，年增率3.41%，客運營收達118.35億元，貨運營收達44.36億元。

客運方面，長榮航指出，4月受復活節假期、泰國潑水節以及加拿大報稅季等因素帶動，長程航線訂位需求明顯成長，從台灣出發的航班延續一貫的強勁表現，載客率超過9成，短程航線方面，日本賞櫻旺季及清明連假推升旅遊熱度，另外，主要觀光航點如峴港、峇里島與河內等地持續熱絡，載客率皆超過9成，港澳與大陸航線因多元假期與春季旅遊熱潮，帶動訂位需求大幅提升。

貨運方面，因應美國對等關稅政策，供應鏈轉移，長榮航空表示，適時調整貨機航班部署，並充分利用客機腹艙運能，整體貨運營收表現穩定。

華航4月合併營收179.02億元，寫下歷年最強4月，年增8.02%，客運收入106.3億元，月增6.57%、年增0.71%，也繳出歷年最佳4月成績。

華航強調，旅運需求持續旺盛，4月載客率最高航點包括檳城、阿姆斯特丹及成都等，皆達9成以上。5月28日台北（桃園）－石垣島復飛，同時看好南台灣市場，高雄－東京成田5月起增至每天2班後，訂位量穩定增加，6月已接近8成。6月是北美及歐洲旅遊旺季，洛杉磯、安大略、紐約及西雅圖預估載客率皆有8成5以上。

貨運方面，華航4月貨運營收57.62億元，較去年同期增加22.52%，受美國關稅政策及取消小額包裹豁免政策影響，整體貨量略有下滑趨勢，調整貨運航班規劃，爭取急貨運送需求，單位收益較3月成長。

台灣虎航4月自結營收13.06億元，年減約1.6%，主因爲班次數差異。前4月營收約59.35億元，較去年同期增加6.5%，整體載客率約87%，旅客需求穩定。

台灣虎航表示，繼1月開航高雄－札幌（新千歲）航線後，5月29日除將開航桃園－鳥取航線外，上週也宣布7月將再開航高雄－仙台航線。

星宇航空4月營收35.97億元，年增率35%，前4月營收達147.92億元，年增率39%，單月及累計營收皆創同期歷史新高。

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其中，4月客運營收29.02億元，年增25%。4月貨運營收為3.78億元，年增85%，星宇航空表示，受美國最新關稅政策影響，自5月2日起小額包裹取消免徵關稅優惠，影響電商出貨需求，然而，因電子產品部分關稅緩徵，晶圓等電子貨源仍可維持穩定出貨，加上進入鮮果產季，有助支撐短線艙位需求。

星宇航空表示，持續拓展新興市場，繼4月18日甫開闢台北/台中－神戶航線，更於5月7日開賣台北－宮古島市航線，為星宇航空第12個日本航點，每週飛往日本的航班數提升至103班，占總航班數逾4成，進一步強化日本航網布局。（編輯：林家嫻）1140512

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