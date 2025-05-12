華城4月營收寫同期新高 中興電首季每股賺1.78元

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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）重電族群陸續公布4月營收和第1季財報，其中華城電機自結4月合併營收新台幣21.14億元，年增44.17%，創歷史同期新高。中興電第1季歸屬母公司業主淨利8.78億元，創同期次高，每股基本純益1.78元。

華城今年前4月自結合併營收65.35億元，年增45.1%，寫同期新猷。

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中興電第1季合併營收64.47億元，創歷史單季次高，僅次於2024年第4季，第1季毛利率25.43%，較去年第4季25.64%微減，單季營業利益率18.74%，較去年第4季17.46%微增1.2個百分點，創同期次高。

法人分析，華城和中興電首季受惠台電電網強韌計畫和美國市場拉貨動能，美國關稅變數帶動原物料價格上漲，電力設備變壓器價格上揚，美國本土變壓器供應鏈無法滿足國內需求，加上人工智慧（AI）資料中心帶動電力設備需求，華城和中興電可持續受惠。（編輯：林家嫻）1140512