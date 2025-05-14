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國定假日增 人力銀行：民生消費業及早招募彈性人力

2025/5/14 13:32
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（中央社記者曾智怡台北14日電）立法院日前三讀通過修法，新增國定假日，104人力銀行今天分析4大影響，包含排班制員工需重新排班，加班費可能增加，並提醒民生消費產業及早規劃營業及人力因應方案，如多元招募彈性人力，掌握假期紅利。

勞動部統計，2024年台灣每名受僱員工的正常工時及加班工時合計達2020個小時，在39個主要國家中，排名全球第5、亞洲第2，僅次於墨西哥、新加坡、哥斯大黎加以及智利。

立法院日前三讀通過修法，新增4個國定假日，勞動節改為全國放假。

針對產業影響，104人力銀行人力資源處協理江錦樺透過新聞稿指出，首先，民生消費產業持續缺工，觀光旅遊、餐飲美食、批發零售等民生消費產業迎接新一波假期商機時，應提早納入人力供給，儘可能多元招募兼職、工讀生、新住民、外籍人士，或中高齡等彈性人力，掌握假期商機。

其次，江錦樺表示，若製造業和民生消費產業採排班制，當國定假日增加，而企業希望生產線照常運作或趕訂單出貨，或是店頭門市照常營業、甚至調度更多員工服務假日消費潮，就必須重新排班，並計算加班費或提供補休。

以2025年10月為例，含中秋節、雙十節已有10個休假日，新增光復節之後，變成11個休假日，雖然排班制員工遇國定假期可和其他日期對調，但仍需休滿休假日天數，如果沒有休滿，就必須額外提供加班費給員工。

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此外，當國定假期增加，若員工原有的工作量不減，勢必造成員工負擔加重，或企業必須支付額外的加班費。江錦樺指出，企業應交叉分析專案的重要性與急迫性，重新檢視工作效率和專案的先後順序，避免放假「看得到卻休不到」，他建議企業可從工作流程優化、專案支援、時間管理等3面向著手。

最後，江錦樺提到，因應近3年大缺工潮，部分企業以「優於」法定的假勤留才引才，全國新增國定假日，優勢假勤相形失色，考驗企業雇主品牌的經營成效，建議企業向員工真誠溝通，也思考配套措施，例如彈性工時、混合辦公等，減少員工反彈或信任流失。（編輯：楊蘭軒）1140514

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