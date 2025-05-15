輝達總部選址 蔣萬安指如煮飯未熟不掀鍋且都有談

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北15日電）輝達執行長黃仁勳傳將宣布海外總部台灣選址結果，台北市長蔣萬安今天說，非常歡迎輝達落腳台北，該做的都有做，該見面談都有談，如煮飯未熟不掀鍋道理。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳傳出本週來台，參加2025年台北國際電腦展（COMPUTEX）相關活動，有望宣布輝達海外總部台灣選址結果，備受外界關注，包括台北市、新北市和桃園市都積極爭取落腳。

最早傳出輝達有意將海外總部設在南港，曾勘查台電CR1修護處公辦都更案和台鐵調車場兩塊土地。其他被外界點名的熱門地點包括台北市花博園區、松山機場旁軍方土地，面積皆超過3公頃（約9075坪），符合輝達用地需求。

台北市長蔣萬安今天上午率北市府局處首長列席北市議會進行專案報告，民進黨台北市議員洪婉臻質詢時問及輝達設海外總部近期是否有與北市府接觸。

台北市產業發展局長陳俊安先答詢，輝達確實有來詢問位於北市的潛在基地，市府有提供相關資訊給輝達內部參考，但因提供資訊涉及輝達企業布局與營業秘密，所以無法進一步說明。洪婉臻要求蔣萬安回應。

蔣萬安在答詢台說，非常歡迎輝達把海外總部落腳在台北市，且熱切希望可選擇台北市成為海外總部據點，積極爭取輝達來北市，並微笑提到「過程當中，該做的都有做，該見面談的都有談」。洪婉臻追問談過幾次。

透過 Google News 追蹤中央社

蔣萬安表示，過程中還是有持續積極爭取；洪婉臻認為回應是避重就輕，若輝達在北市設據點也是好事一件。蔣萬安微笑的回應指，「就像煮飯還沒煮熟，鍋蓋不要把它掀開，如魚還在外面游的時候，不要這麼快收網」。

洪婉臻追問是否有討論，蔣萬安則再次重申煮飯未熟不掀鍋等說詞；洪婉臻則認為蔣萬安講話很有藝術，希望樂觀其成。蔣萬安說，持續積極爭取。（編輯：方沛清）1140515