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富威電力參與智電系統增資 拚第3季取得51%股權

2025/5/15 18:17（5/15 19:31 更新）
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為縮短電力系統軟體開發時程，加速亞洲市場AI電力整合，富威電力總經理郝遐鵬15日宣布，董事會決議將以股份與現金對價方式，參與智電系統公司增資案，預計今年第3季完成交易，將取得約51%股權，正式將智電系統納為合併子公司。（富威電力提供）中央社記者潘智義傳真 114年5月15日
為縮短電力系統軟體開發時程，加速亞洲市場AI電力整合，富威電力總經理郝遐鵬15日宣布，董事會決議將以股份與現金對價方式，參與智電系統公司增資案，預計今年第3季完成交易，將取得約51%股權，正式將智電系統納為合併子公司。（富威電力提供）中央社記者潘智義傳真 114年5月15日
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（中央社記者潘智義台北15日電）為縮短電力系統軟體開發時程，加速亞洲市場AI電力整合，富威電力今天董事會決議，將以股份與現金對價方式，參與智電系統公司增資案，預計今年第3季完成交易，將取得約51%股權，正式將智電系統納為合併子公司。

富威電力表示，此案預計分2階段完成，第1階段採股份交換，以1股富威電力換發1.4股智電系統股份，暫定股份交換基準日為7月1日，股份交換後，富威電力將持有智電系統達35.85%。

富威電力指出，第2階段再以現金取得智電系統股份，共計取得51%股權，預計今年第3季完成交易，將是富威電力成立以來的首宗策略性投資案，以強化全球智慧AI能源整合平台布局。

智電系統是由50多名擁有電力系統和軟體研發的博碩士高材生組成的優秀團隊，2019年成立至今，已連續3年盈利。智電系統專精於能源管理系統（EMS）、智慧監控技術及機電整合應用，具備完整自主研發能力，在台灣能源管理市場中有過半市占率。整合服務涵蓋表前EMS、表後儲能、需量管理、光儲合一及虛擬電廠等多元應用場域，確保電網穩定與韌性。

富威電力表示，長期專注於綠電交易平台建構與大型儲能系統整合，目前包含建置中的案場裝置容量已達283MW、980MWh，持有案場建置量在同業中名列前茅。

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富威電力致力打造全方位「智慧能源整合平台」，透過此次策略性投資，將共同開發高附加價值的儲能整合控制技術、電網強韌應用方案與AI智慧能源管理系統等，強化產品競爭力與技術門檻，進一步放大技術與客戶資源的綜效，邁向全球AI智慧電力與淨零碳排的目標。

富威電力表示，為了強化再生能源供應、儲能調度、智慧監控與節能管理等領域的整合，未來將持續尋找再生能源領域具備潛力與應用實績的合作對象，透過策略聯盟拓展事業版圖，提升營運效能與產業競爭力。（編輯：林家嫻）1140515

#亞洲
#富威電力
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