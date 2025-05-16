環球晶：有意加碼美國投資40億美元 客戶需求殷切

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（中央社記者張建中新竹16日電）環球晶美國德州謝爾曼市新廠GWA今天開幕，董事長徐秀蘭表示，GWA有意擴大營運規模，將加碼投資40億美元，主要是客戶對於美國產能需求殷切；此外，美國政府將會讓產業環境有利於在地製造。

環球晶在GWA開幕典禮後舉行線上記者說明會，徐秀蘭親自說明決定加碼美國投資40億美元的原因。她說，並不是與美國政府談定特別補助再做的決定，是商業上的決定，主要是客戶潛在需求動能，並判定美國政府會讓產業環境有利於在地製造。

徐秀蘭表示，環球晶德州廠區達142英畝，可供建設6期廠房，目前第1期廠房已完工，工程師已進駐，並開始送樣，3月底出第1批貨，第1季有小量營收挹注，預期今年美國廠營收可望逐季成長。

她說，第1期和第2期廠房預計投資35億美元，美國商務部將補助4.06億美元，預期今年上半年有機會取得第1階段的補助款。新增投資40億美元，將擴建第3期和第4期廠房，4期總產能將達月產100萬片規模。

徐秀蘭強調，第1期和第2期廠能夠獲利，且有客戶需求，環球晶才會展開第3期和第4季廠投資，新增投資40億美元並不會排擠環球晶其他地區的投資。

徐秀蘭表示，環球晶布局全球，會盡量在地供應，各地投資會視當地客戶需求及總體競爭力情況而定，包括製造成本、電費、人力及關稅等，政府補助並不是唯一考量。

她指出，德州新廠因採用全新設備，折舊攤提較高，若排除折舊因素，美國廠成本不會比其他廠區高，如美國電費是亞洲的一半。

徐秀蘭說，加碼美國投資40億美元是積極、大膽的計畫，不過，在無法看到美國廠獲利改善及客戶長約前，環球晶不會貿然投資。

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至於矽晶圓市況，徐秀蘭表示，今年不確定因素多，近期有少數急單，不過客戶對於下半年展望保守，主要觀望美國對等關稅發展。

環球晶GWA新廠開幕典禮由徐秀蘭主持，經濟部長郭智輝、駐美代表俞大㵢、美國投資加速辦公室執行長葛林姆斯（Michael Grimes）、美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）、謝爾曼市市長及數百名環球晶客戶、供應商與合作夥伴參加。（編輯：張良知）1140516