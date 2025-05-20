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電視面板減產5月報價持平 90天豁免期顯示器有急單

2025/5/20 17:35
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（中央社記者潘智義台北20日電）研調機構集邦科技研究副總經理范博毓今天表示，5月電視面板需求逐漸減弱，品牌商因庫存逐漸升高，陸續調節訂單，要求面板廠在價格上讓步；面板廠推出一連串產能調節措施，希望能夠穩定面板價格，預期5月價格持平。

范博毓指出，電視品牌商盼面板廠降價，抵銷關稅提高後帶來的成本上升壓力，有助於下半年的旺季促銷節奏。

除電視面板，集邦調查，5月液晶顯示器（Monitor）面板持續受到關稅議題發酵帶動，維持不錯的拉貨動能。部分品牌商希望趕在3個月的高額對等關稅豁免期前，加大備貨力道，部分品牌商積極布局其他非美國市場，帶動面板需求增加，預期5月液晶顯示器面板價格可望續漲。

其中不含背光模組液晶顯示器面板上漲0.2美元，面板模組中，21.5吋與27吋預計上漲0.1美元，23.8吋需求較好，預估上漲0.2美元。

進入5月後，關稅議題雖持續發酵，部分筆電品牌不時有急單出現，因為各品牌客戶在東南亞布局的進度不一，因此額外的訂單需求並不穩定，僅能觀察到第2季的備貨動能明顯優於第1季的淡季需求，但大部分僅是維持在正常的備貨節奏之上。

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集邦表示，面板廠理解筆電市場變化，並擔心下半年關稅政策上的不確定因素，以及生產地移轉帶來的成本增加，都可能讓下半年的促銷力道縮手，整體需求急凍。

在較為悲觀的預期之下，面板廠並不敢貿然要求調漲價格，仍以穩定維繫與各個客戶的關係為首要目標，預估5月筆電面板價格持平。（編輯：張均懋）1140520

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#集邦科技研究
范博毓
需求走弱 4月電視面板報價持平待5月調產能研調：電視面板4月持平 美對等關稅將逐步影響價格
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