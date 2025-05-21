裕日車：關稅變數車市保守 開拓外銷市場

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）裕日車總經理鐘文川今天下午受邀參加券商舉辦線上法人說明會指出，今年車市展望保守，留意關稅變數，今年裕日車積極開拓外銷市場。

觀察今年前4月台灣車市，鐘文川指出，整體市況下滑，購車意願趨緩，關稅議題造成消費者觀望，部分裕日車車款停售。

展望今年市況，鐘文川表示，全球受美國4月起對等關稅變數、俄烏戰爭衝突持續、經濟環境仍存在不確定風險等因素影響，在台灣，美國關稅政策反覆，影響國內經濟成長動能，民眾對投資與消費趨於保守。

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在轉投資東風日產狀況，鐘文川指出，今年前4月銷售實績15.7萬輛，年減29.8%，銷售受中國大陸自主品牌電動車熱銷擠壓，已透過本土化策略，加快電動車開發上市，其中4月27日東風日產首款n7電動車上市，預期今年會再推動3至4種新車款。

裕日車今年積極開拓外銷市場，鐘文川指出，運用國產車型售服零件供應開拓外銷市場，2024年外銷金額新台幣4200萬元，成長7%，今年建立對泰國及埃及日產直接銷售管道，預估外銷營收可增加500萬元。（編輯：林家嫻）1140521