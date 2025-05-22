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電子、傳產走弱 台股盤中下挫218點跌破21600點

2025/5/22 11:00（5/22 12:32 更新）
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（中央社記者張建中台北22日電）台股今天在電子和傳統產業股走弱下，指數開低走低，盤中一度跌破21600點關卡，滑落至21585.31點，下跌218.6點。

至10時55分，台股加權指數滑落至21616.93點，下跌186.98點，成交值新台幣1640億元。

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台積電美國存託憑證（ADR）21日下跌0.87%，台積電今天隨著走跌，盤中達979元，下跌11元，市值滑落至25.38兆元，影響大盤約88點。權值股鴻海、聯發科及高價股信驊、世芯-KY等也紛紛走跌，電子類股指數下跌逾1%。

傳統產業股普遍走弱，水泥、塑膠、紡織、玻璃、鋼鐵、橡膠及汽車類股指數下跌逾1%，機電和航運類股指數逆勢上揚，表現相對強勢。（編輯：楊凱翔）1140522

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