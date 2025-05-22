4月住展風向球亮穩定綠燈 專家：供給面謹慎

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（中央社記者何秀玲台北22日電）代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，4月燈號持續為代表穩定的綠燈，分數為45.7分。住展雜誌發言人陳炳辰表示，現況不明朗，供給面謹慎，非主流的新成屋在4月推出戶數月減600多戶，滑落至僅200餘戶，無指標案可言。

住展雜誌今天發出新聞稿公布房市燈號，陳炳辰表示，4月預售屋推案量雖呈月增，但僅比3月多約新台幣30億元，推案量均維持單月800多億元，今年329檔期合計只推出約1700餘億元，較前幾年2000億元、3000億元仍有落差。

他說，新北市林口區、台北市松山區各有百億元指標大案；50億元至100億元則為桃園市中路重劃區的中大坪數案，與新北市土城區的廠辦案；其餘能有數十億元案量者僅約6案，都得品牌、地段優勢兼具才敢上場。

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追蹤指標建案每週平均來客組數、成交組數有所增加，來客組數為24.8組，成交組數是2.7組，為去年9月央行祭出第7波房市管制措施以來新高。

陳炳辰指出，觀察520檔期供給量縮，之後雖還有台北市北士科重劃區、大巨蛋周邊，和新北市的林口新市鎮、央北重劃區，以及基隆市中山區有可期待指標案，但台北市北車一帶、桃園市青埔與A7生活圈 、新竹市東區等更多大案依然能延就延，建商心態不算樂觀。（編輯：張良知）1140522