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台灣大虛擬資產交易所上線 林之晨：推動產業主流化

2025/5/22 17:22（5/22 17:46 更新）
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台灣大虛擬資產交易所（TWEX）22日上線，台灣大哥大總經理林之晨（左）表示，台灣虛擬資產投資民眾只占總人口5%，市場潛力大；右為富昇數位總經理韓昆舉。中央社記者江明晏攝 114年5月22日
台灣大虛擬資產交易所（TWEX）22日上線，台灣大哥大總經理林之晨（左）表示，台灣虛擬資產投資民眾只占總人口5%，市場潛力大；右為富昇數位總經理韓昆舉。中央社記者江明晏攝 114年5月22日
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（中央社記者江明晏台北22日電）台灣大哥大虛擬資產交易所（TWEX）今天上線，富邦集團董事長蔡明忠率先買進人生第一顆比特幣，台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣虛擬資產投資民眾只占總人口5%，市場潛力大，盼推動產業主流化，但不認為會有任何一家業者獨大。

台灣大旗下全資子公司富昇數位於5月22日「比特幣披薩日」（Bitcoin Pizza Day）宣布，旗下台灣大虛擬資產交易所（TWEX）正式上線。

台灣大虛擬資產交易所（TWEX）為全台首家由大型企業集團投資營運的虛擬資產交易所，蔡明忠率先買進人生第一顆比特幣，他表示，過去長期關注虛擬資產發展，終於在富邦集團參與打造的平台上踏出第一步，並邀請一起加入Web3新時代。

他強調，全球虛擬資產市值已突破3.1兆美元，富邦集團擁有金控、電信與電商完整體系，可望在數位資產應用場景上展現高綜效。

「比特幣披薩日」源於2010年5月22日，美國工程師拉斯洛‧哈涅茨（Laszlo Hanyecz）以1萬枚比特幣換得2個披薩，當時價值僅約41美元，迄今已超過10億美元天價，這2個披薩被戲稱「史上最貴披薩」，象徵比特幣從數位資產邁向實體應用。

台灣大哥大總經理、富昇數位董事長林之晨表示，自己就是比特幣的長期持有者，2013年底購入人生第一顆比特幣，當時價格656美元，至今價值已成長超過155倍，年化報酬達58%，他笑稱「大概是人生最正確的投資」，媒體也解讀，由於他目前有數顆比特幣，虛擬資產的身價超越董事長蔡明忠。

全球虛擬資產市場持續升溫，在台灣，有參與虛擬資產投資的民眾也持續成長，但目前仍僅占總人口的5%，市場仍有很大潛力，台灣大虛擬資產交易所（TWEX）加入市場，與所有幣圈與Web3新創團隊共同推動產業的主流化。

富昇數位總經理韓昆舉進一步指出，虛擬資產交易所是銜接法幣和虛擬資產的重要基礎，台灣大虛擬資產交易所（TWEX）首波開放比特幣與乙太幣，並開放台灣大用戶直接透過APP進入台灣大虛擬資產交易所（TWEX），主打安全、簡單操作、小額購入3大特色，最低只需新台幣100元就可購入比特幣、乙太幣。

此外，考量鏈上交易複雜度，他指出，台灣大虛擬資產交易所（TWEX）初期暫不提供鏈上轉帳，降低用戶因不熟悉而操作錯誤、造成損失的風險，用戶可將虛擬資產賣出，提領新台幣至銀行帳戶。

林之晨指出，由於台灣大100%持有台灣大虛擬資產交易所，未來其營收、獲利、資產都會認列台灣大財務報表，過去這幾年，虛擬貨幣市場大概都是10%左右的成長幅度，希望讓速度持續提升，由於這市場非常大，台灣大希望健康地獲得市占率，但也不認為會有任何一家業者獨大，都是共好的狀態。

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韓昆舉說，台灣大也規劃下半年讓交易所對所有用戶開放，初期以比特幣為主，是希望先教育市場，會是一個相對穩健的策略，藉此把現在95%還沒有購買虛擬資產經驗的用戶拉進來，也就是「破圈」，未來可以看到把其他token（虛擬通貨）一個個上架。

此外，相較於遠傳電信與台灣交易量最大的虛擬貨幣平台MaiCoin合作，台灣大選擇自己成立虛擬貨幣交易所，林之晨表示，目前市場發展屬於早期階段，產品和商業模式都需要快速迭代，還需要邊走邊調整，認為自研是一個比較好的戰略。（編輯：林家嫻）1140522

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